ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଭିଡ ଭଳି ବ୍ୟାପୁଛି H3N2 ଭାଇରସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି Virus କେତେ ସଂଘାତିକ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ
ଏହି ଭାଇରସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଋତୁକାଳୀନ ଫ୍ଲୁ, ବିଶେଷକରି ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଲଗାତାର କାଶ, ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଭାଇରସ୍ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଆସିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଗ ସହିତ ଫ୍ଲୁ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥର, H3N2 ଭାଇରସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଋତୁକାଳୀନ ଫ୍ଲୁ, ବିଶେଷକରି ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଲଗାତାର କାଶ, ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଭାଇରସ୍ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଭାଇରସ୍ କ’ଣ
H3N2 ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା A ଭାଇରସ୍ ର ଏକ ପ୍ରକାର। ଏହା ସମାନ ଭାଇରସ୍ ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଋତୁ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହଜରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଫ୍ଲୁର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଛି
ଦିଲ୍ଲୀର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଗର ମିଶ୍ରଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ବଜାର ଭଳି ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷକରି ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ, ଏହି ଭାଇରସ ପ୍ରତି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ।
ଲକ୍ଷଣ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କାଶ କିମ୍ବା ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଫ୍ଲୁର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
-ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର
-ନିରନ୍ତର କାଶ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା
-ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା
-ମଥାବିଳ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ
-କଞ୍ଜେସନ୍ କିମ୍ବା ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା
H3N2 କୁ କିପରି ରୋକାଯିବ
-ମୁହଁରେ ମାସ୍କ
-ସାବୁନ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ
-ଦୃଢ଼ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ C, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ
-ସାରା ଦିନସାରା ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
-ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
-ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ
H3N2 ଭାଇରସ ଏକ ନୂତନ ବିପଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସତର୍କ ରହିବା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।