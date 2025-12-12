ସାବଧାନ୍! ଏଭଳି ଲିଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ନହେଲେ ଆପଣ ବି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ…
ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲାଣି ChatGPT !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହ୍ଯାକର୍ସଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରୁଛି AI। ଚୁଟକୀରେ କରିଦେଉଛି ହ୍ଯାକର୍ସଙ୍କ କାମ। ଏକ ନିକଟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି
ବର୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। କେବେ ହ୍ଯାକର୍ସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାଏବ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେବେ କାହାର ଫୋନରେ ପଶି ଫଟୋ ସବୁ ନେଇ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏବେ ହ୍ଯାକର୍ସଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଉଛି AI। ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଏବେ AI ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ମାଲୱେର ଛାଡିବା କରିବା ପାଇଁ ChatGPT ଏବଂ Grok ଭଳି ଚାଟବଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
AI ଟୁଲରୁ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ:
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ୟାକର୍ସ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଏକ AI ଚାଟବଟ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଚାଟବଟ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଟର୍ମିନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ମାଗନ୍ତି।
ଏହି କମାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ତା’ପରେ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ଭାବେ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏପରି ସେଟ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ତାହା Google ସର୍ଚ୍ଚ ଫଳାଫଳର ଶୀର୍ଷରେ ଦେଖାଯିବା।
ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେହି ବିଷୟ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ମାଲୱେର୍ ବା ଭାଇରସ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି MacBooks ରେ AMOS ମାଲୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବାର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ:
ଆଜିକାଲି ସାଇବର ଅପରାଧରୁ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ସାଇବର ଆଟାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, କେବେବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରୁ କମାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଟର୍ମିନାଲରେ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଲିଙ୍କରୁ କିଛି କପି ଏବଂ ପେଷ୍ଟ କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସକୁ ଭୁଲ ହାତରେ ପକାଇପାରେ।