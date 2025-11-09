ରକ୍ତର ବଦଲା ନେବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରୁଛି ହାଫିଜ୍, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପର ଠାରୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି, ସବୁ ଆଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ରକ୍ତର ବଦଲା ନେବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରୁଛି ହାଫିଜ୍, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପର ଠାରୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି, ସବୁ ଆଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହାର ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ସୈଫଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓରୁ ମିଳିଛି।
ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସୈଫୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖୈରପୁର ତାମିୱାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସୁକାଉଛନ୍ତି।
ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି: ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ, କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ସୈଫ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ପରିବାରକୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଉସୁକାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି।
ଲସ୍କର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି।
ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା:ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଯେ ସୈଫୁଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜିହାଦର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ସୈଫୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଦାବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପରେ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।