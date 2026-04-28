ଆସିଗଲା ଏଆଇ ଏସି, ଏବେ ମାତ୍ର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ଘର ହୋଇଯିବ ପୁରା ହିମାଳୟ, ଦାମ୍ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ହାତ
ଆସିଗଲା ଏଆଇ ଏସି, ଏବେ ମାତ୍ର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ଘର ହୋଇଯିବ ପୁରା ହିମାଳୟ
Haier AI AC: ସାରା ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ହାୟର ଏହାର ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ପାର୍ଟନ୍ ଏଆଇ ଟାୱାର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଏସି ମାତ୍ର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ AI-Atmos, ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରି-କୁଲିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ କ୍ଲିନିଂ କରିବା କ୍ଷମତା ଭଳି ଅନେକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିଛି।
ଏହି ନୂତନ ଟାୱାର ଏସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁଲିଂ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ମୂଲ୍ୟ
ଏହି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୯୯ ହଜାର ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୯୯୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସହଜ EMI ବିକଳ୍ପ ଭଳି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
10 ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ କୁଲିଂ
ହାୟର ସ୍ପାର୍ଟନ୍ ଏଆଇ ଟାୱାର ଏସିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ସୁପରସୋନିକ୍ କୁଲିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହି ଏସି ମାତ୍ର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯାହା ସାଧାରଣ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଅପେକ୍ଷା ୨୦ ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ ଏକ ଟାୱାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପର୍ଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିନିଶ୍ ସହିତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। କମ୍ପାନି କହିଛି ଯେ, ଏହି ଏସି କେବଳ ଏକ କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଭିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୂରକ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
AI-Atmos ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ କୁଲିଂ
କମ୍ପାନି ଏହି ଏସିରେ AI କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୨.୦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ, କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା, ବାହ୍ୟ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଆରାମ ଢାଞ୍ଚା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କୁଲିଂ ସେଟିଂସ୍ କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
ଏହି AI ପ୍ରି-କୁଲିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ । କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ୧୦୦ ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, AC ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୋଠରୀକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଟାଇମର୍ କିମ୍ବା ମାନୁଆଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ସେଲ୍ଫ-କ୍ଲିନିଂ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା
କମ୍ପାନି ସ୍ପାର୍ଟାନ ଏଆଇ ଟାୱାର ଏସିରେ AI IDU ଫ୍ରଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ-କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ AI ODU ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଭଳି କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଘର ଭିତର ୟୁନିଟ୍ ସ୍ୱୟଂ-ସଫା କରିପାରିବ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣିକ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରିପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ, ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ୧୫ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ରିଭର୍ସ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ସଫା କରେ। ଏହା ଉନ୍ନତ କୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରେ।