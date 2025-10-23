ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାରେ ‘ଚୁଟି’, ଏୟାରଲାଇନକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୩ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ, ଯାତ୍ରୀ ପି. ସୁନ୍ଦରାପେରିପୋର୍ଣ୍ଣମଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୩୫,୦୦୦ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲା ୨୦୦୨ ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ କଲମ୍ବୋରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ କେଶ ମିଳିଥିଲା।
ମାମଲା କ’ଣ ଥିଲା:
୨୬ ଜୁଲାଇ, ୨୦୦୨ରେ ପି. ସୁନ୍ଦରାପେରିପୋର୍ଣ୍ଣମ୍ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ IC ୫୭୪ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏକ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରେ ଥିଲା।
ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଚୁଟି ପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଦେକି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ।
ସେ ବିମାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବକ୍ସ ନଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ।
ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ତଦନ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସୁନ୍ଦରାପରିପୋର୍ଣ୍ଣମ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୋଟିସ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅବହେଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ହୋଟେଲର ଦୋଷ ଥିଲା।
ଭୁଲକୁ କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ:
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇର ଆମ୍ବାସାଡର ପଲ୍ଲଭ ହୋଟେଲରୁ ମଗାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ହୋଟେଲ ଦାୟୀ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କେଶ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ।
ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ବୟାନକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି – ଗୋଟିଏ ପଟେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିବା ଦାବି କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ କେଶ ମିଳିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅବହେଳାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମାମଲା କରିଛି।
ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ଫାଇନ୍:
res ipsa loquitur (ଦୋଷ ସ୍ୱତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ) ର ଆଇନଗତ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି, କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଲ କିପରି ହେଲା ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି।
ତଥାପି, କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ୩୫,୦୦୦ କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ହୋଟେଲରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦାୟୀ ରହିବ।
ଶେଷରେ, କୋର୍ଟ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଡ଼ାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।