ସ୍ୱାମୀହନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ; ମାଲିକ ସହ ପ୍ରେମ ହେଲା ବଡ଼, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ରାସ୍ତାରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହଟାଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା ପରେ…

ହଂସରାଜଙ୍କ ହତ୍ୟାର ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ।

By Rojalin Mishra

ରାଜସ୍ଥାନ: ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଖୈର୍ଥଲ ତିଜାରା ଜିଲ୍ଲାର କିଶନଗଡ଼ ବାସ ସହରରେ ଏକ ଘର ଛାତ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି।

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହଂସରାଜ ଓରଫ ସୂରଜ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ହଂସରାଜଙ୍କ ହତ୍ୟାର ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହଂସରାଜ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କିଶନଗଡ଼ ବାସର ଆଦର୍ଶ ନଗର କଲୋନୀରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।

ହଂସରାଜ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଏବଂ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀତାଙ୍କର ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ।

ହଂସରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା
ହଂସରାଜ ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନସାରା କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଂସରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ।
ଉଭୟ ହଂସରାଜଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ରାମଗଡ଼ରେ କାମ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ପଚରାଉଚରା ପରେ ପୋଲିସ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।

ରିଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମୃତ ହଂସରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂଆ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିଲେ।

ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ହଂସରାଜଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମହିଳା ସୁନୀତା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

ସେମାନେ ରାମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ କାମ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଟା ଭାଟିର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ସେ ରାମଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛି।

