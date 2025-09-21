Live Stunt: ଫୁଟନ୍ତା ତେଲରୁ ହାତରେ ଛଣାଚାଲିଛି ପକୁଡ଼ି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା (Video)

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲରେ ପୁରାଉଛନ୍ତି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ସତ। ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ପକୁଡି ଛାଣିବା ବେଳେ ଏପରି ଏକ କାରନାମା କରନ୍ତି ଯାହା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ରୁ ଡେଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ିବେ।
ଫୁଟୁଥିବା ତେଲରେ ହାତ
ଭିଡିଓରେ, ଯୁବକ ଚାଣୁଛନ୍ତି । ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଫୁଟୁଥିବାବେଳେ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ସିଧା ଫୁଟୁଥିବା ତେଲରେ ଡୁବାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବେ।
କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅନାୟାସରେ ତେଲରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବୁଡ଼ାଇ ପକୋଡା ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲକୁ ହାତରେ ବାହାର କରି ଚୁଲିରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦିଏ। ତେଲ ଟୋପା ନିଆଁରେ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଜଳି ଉଠିଥାଏ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଶୋ’ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେହି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ମଣିଷ ନା ନିଆଁର ସାଙ୍ଗ ?” ଆଉ ଜଣେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, “ଏ ଯୁବକ ଜଲିଖିଆ ଦୋକାନୀ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ସୁପରହିରୋ।”
