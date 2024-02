(Video)‘ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆମର ଟଙ୍କା, ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ’: ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଚାଲିଥିବା ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଳି ଦଳକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆମର ଟଙ୍କା, ଆମର ଟିକା, ତୁମର ଟିକା, ଏହା କହିବା କଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଏକତା, ବିକାଶ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ଏବଂ ସମାନ ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ।

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂଘବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପାଇଁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ବିଖଣ୍ଡିତ ଜମି ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏକତା ଅଟେ।” ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମାନ ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ପ୍ରଗତିର ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବା ବିଭାଜନକାରୀ ଭାଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ବିଭାଜନକାରୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳର ମାନସିକତାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ର୍ଦୁଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | In Rajya Sabha, PM Narendra Modi hits out at Congress MP D.K. Suresh on his 'separate nation' remark

He says, "…A nation is not just a piece of land for us. For all of us, it is an inspirational unit…If one limb of the body doesn't function, the entire body is… pic.twitter.com/jaObhXBpX9

— ANI (@ANI) February 7, 2024