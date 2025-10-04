ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେଲା ହମାସ; ବନ୍ଦ ହେବ ଇସ୍ରାଏଲ–ହମାସ ଲଢେଇ, ୨୮ ମୃତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଫେରାଇବ ହମାସ

ଡେଡଲାଇନ ଆଗରୁ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ହମାସ ରାଜି

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେଲା ହମାସ ଆତଙ୍କୀ । ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲା ଗାଜାରେ ଥିବା ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ।

ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠି ରାଜି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ହମାସ କଣ କହିଛି: ହମାସ କହିଛି କି ଗାଜା ସହରରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ପଠାଯିବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ୨୮ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ।ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରରକୁ ହମାସ ସାଇତି ରଖିଛି । ମୃତ ହେଉ ବା ଜୀବିତ ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ବୋଲି କହିଛି ହମାସ ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଆର୍ମିଙ୍କ କବଳରୁ ଗାଜା ସହରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହମାସ ଚାହେଁ , ଏଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିଚୁକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏହି ସଂଗଠନ ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିଆ: ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ରାଜି ହେବା ପରେ ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କି “ହମାସ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।ଏହାସହ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଉଚିତ୍ ।ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆର୍ମି ମଧ୍ୟ ଗାଜା ଛାଡିବା ଦରକାର ଓ ଗାଜା ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର । ଦୁଇ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ ।”

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଆଗରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳି ସାରିଥିବା ପରେ ହମାସ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ମିଳିନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ହମାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଶେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଦିନ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ।

କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆବଶ୍ୟକ : ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏପରିକି ରୁଷିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି ।

