ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପାଇଁ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର, ଗୌତମଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖି ହକାବକା ପାକ୍‌(VIDEO)

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥର ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଆଇସିସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା।

ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର ଫୋର୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ଏକ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ

ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହାତ ମିଳାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା।

ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ଛକା ମାରିଥିବା ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌କୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଲା ଯେ ମାମଲା ସେଠାରେ ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ କାହାଣୀ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଚକିତ

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା ପରେ ହିଁ ଫେରିବା ଉଚିତ।

ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକତା ପରେ କରିବେ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା।

ଟସ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ

ଏହି ବିବାଦ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟସ୍‌ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥାପକ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ସଲମାନ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ‘ନିର୍ଭୟ’ ପୋଷ୍ଟ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ: “ନିର୍ଭୟ” ।ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କେତେକ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଖେଳର ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧ ରନ୍‌ରେ ସୀମିତ ରଖିଲା। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଜବାବରେ, ଭାରତୀୟ ଓପନରମାନେ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (୪୭ ରନ୍) ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୭୪ ରନ୍)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୯ ବଲ୍‌ରେ ୧୦୫ ରନ୍‌ର ଭାଗୀଦାରି ପାକିସ୍ତାନର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଲା। ଏହା ପରେ କିଛି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳକୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ।

ଭବିଷ୍ୟତ ସମୀକରଣ

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ସୁପର ଫୋର୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ, ଏକ ବିଜୟ ଯାହା ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆବୁଧାବିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ବିଷୟ ହେବ।

