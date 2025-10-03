କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ; ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ ଫି ଆଉ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ…

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନବାହନ ଅଛି।

ସେ IPL ଏବଂ BCCI ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ କରନ୍ତି। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୨ ରୁ ୧୫ କୋଟି ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁକାବିଲା ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Rain alert: ଥମୁନି ବର୍ଷା, ତୁହାକୁ ତୁହା…

ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ; ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମା…

୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା, ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇନିଂସ ସହିତ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯାହା ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଜି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ…

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଖେଳାଳି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୀମିତ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଗୋପନ ରଖନ୍ତି।

ତଥାପି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶର୍ମା IPL ଚୁକ୍ତି, BCCI କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍, ପ୍ରାୟୋଜକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ କରନ୍ତି। ଶର୍ମାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ IPL ଚୁକ୍ତିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତାଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୫ ପାଇଁ ରିଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୫୫ ଲକ୍ଷ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୨ରେ ୬.୫ କୋଟିରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ BCCI ଚୁକ୍ତିରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ପ୍ରତି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଫିସ୍ ପାଆନ୍ତି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ସମେତ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୦ରୁ ୩୦ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ପ୍ରାୟୋଜକତା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ , ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬ରୁ ୮ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

 

You might also like More from author
More Stories

Rain alert: ଥମୁନି ବର୍ଷା, ତୁହାକୁ ତୁହା…

ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ; ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମା…

(VIDEO)ଛାତି ଥରାଇଦେବ ଦୃଶ୍ୟ: ମା’ଙ୍କ…

Putin on Tariff: “ଭାରତ କାହା ଆଗରେ…

1 of 27,227