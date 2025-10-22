କଣ ସତରେ ପୃଥିବି ପୃଷ୍ଟରେ ଅଛି ‘ପାତାଳ ଲୋକ’, ଏଠାରେ ଅଛି ସେଠାକୁ ରାସ୍ତା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କଣ ସତରେ ପୃଥିବି ପୃଷ୍ଟରେ ଅଛି ‘ପାତାଳ ଲୋକ’, ଏଠାରେ ଅଛି ସେଠାକୁ ରାସ୍ତା

By Jyotirmayee Das
ନୂଦିଲ୍ଲୀ: ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଆକାଶରୁ ନେଇ ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଦାନବମାନେ ପାତାଳ ଲୋକରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି?

ପାତାଳ ଲୋକ: ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭିଏତନାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ହଙ୍ଗ ସୋନ ଡୁଙ୍ଗ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ପୃଥିବିର ପାତାଳ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭୁମି ଠାରୁ ୨୬୨ ମିଟର ଗଭୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ

ଜଣେ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ: ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ହୋ ଖାନ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାବେଳେ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୧୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୯ ରେ, ବ୍ରିଟିଶ୍ କେଭର୍ସମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ | ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନେକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚିରହିଛି

ଅଛି ନିଜର ପରିବେଶ: ୨୦୧୩ ଶେଷ ଆଡକୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିଏତନାମର ହଙ୍ଗ ସୋନ ଡୁଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଠାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗୁମ୍ଫା ୬୬୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, ୫୦୦ ଫୁଟ ଚଉଡା ଏବଂ ତିନି ମାଇଲ (.୮୨ କିଲୋମିଟର) ଲମ୍ବ

ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିରାଟ ଖାଲ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବାଦଲ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଙ୍କଡମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପବନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବାହ୍ୟ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଏ। ତେବେ ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ଏକ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଚାର୍ଜ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।

