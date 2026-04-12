ବିରଳରାଜଯୋଗ! ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ହେବ ଡବଲ; ତୁରନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶିଫଳ
ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ଡବଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ହଂସ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ୨୦୨୬ ଜୁନ ୨ରେ ଏହି ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ହଠାତ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ…
କର୍କଟ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚାବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ନିବେଶରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।
ବିଛା ରାଶି: ହଂସ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ମିଳିବ ସଫଳତା।
ମୀନ ରାଶି: ଏହି ରାଜଯୋଗ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆୟରେ ବିପୁଳ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମହଙ୍ଗା ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅନେକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଶୁଣି ପାରନ୍ତି।