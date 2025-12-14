Hans Malavya Rajyog: 500 ବର୍ଷ ପରେ ହଂସ-ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ, ସବୁଥିରେ ମିଳିବ ସଫଳତା
500 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 2026 ବର୍ଷ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ଶୁଭ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ହଂସ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯାହା ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯାହା ବିଳାସ, ଧନ, ଆକର୍ଷଣ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜଯୋଗର ଏକକାଳୀନ ସକ୍ରିୟତା ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ 2026ର ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ହଂସ ଏବଂ ମଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଖ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିପାରେ । ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ । ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବଢିବ । ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିଉଠିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୁରା ହେବ ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଏହି ସମୟ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନେଇ ଆସୁଛି। ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ସମୟ ଭାଗୀଦାରୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକାଦଶ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ନୂତନ ଉତ୍ସରୁ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ସେୟାର ବଜାର, ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି – ଯଦିଓ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଯଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ।
ମକର ରାଶି
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ହଂସ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ହଂସ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରଗତି ହେବ, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ଗଠନ ହେବ, ଯାହା ସାହସ, ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଆୟକୁ ସୂଚିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ।