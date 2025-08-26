ଛକା, ଚୌକା ମାରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ନେଲେ ଟିମ୍ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତି, ବୋର୍ଡକୁ ମାଗିଲେ ଏନଓସି

ଛକା, ଚୌକା ମାରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ନେଲେ ଟିମ୍ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତି, ବୋର୍ଡକୁ ମାଗିଲେ ଏନଓସି
ହନୁମା ବିହାରୀ ତ୍ରିପୁରାର ଅଧିନାୟକ କରିପାରିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର୍ ହନୁମା ବିହାରୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଳ ଛାଡିପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୬ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ହନୁମା ବିହାରୀ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ACA)) ଠାରୁ NOC ମାଗିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ବିହାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅମରାବତୀ ରୟାଲ୍ସକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
କ୍ରିକବଜ୍ ହନୁମା ବିହାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତ୍ରିପୁରା କିଛି ସମୟ ଧରି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ବୋର୍ଡରୁ NOC ମାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ତ୍ରିପୁରା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (TCA) ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ଏହି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ହନୁମା ବିହାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ତ୍ରିପୁରା ଏଲିଟ୍ ଡିଭିଜନରେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ (ଲାଲ ବଲ୍ ଏବଂ ଧଳା ବଲ୍) ରେ ଖେଳିବେ।
ପୂର୍ବତନ ତ୍ରିପୁରା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟ ତପନ ଲୋଧ କ୍ରିକବଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୃତ୍ତିଗତ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୋସିଏସନକୁ କିଛି ନାମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ।
ମୁଁ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ବିହାରୀଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରୁଛୁ।
ହନୁମା ବିହାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩୧ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ୪୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ୪୪.୯୭ ହାରରେ ୩୦୧୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ଚାରିଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ୪୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ୫୭.୩୮ ହାରରେ ୩୧୫୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୧୦ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ
ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ ଭାବରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିହାରୀ ୧୬ ଟେଷ୍ଟରେ ୩୩.୫୬ ହାରରେ ୮୩୯ ରନ କରିଛନ୍ତି।