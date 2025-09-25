Free Jalebi: ମିଳିଲାନି ମାଗଣା ଜିଲାପି; ହେଇଗଲା ଇଗୋ ହର୍ଟ, ଶେଷରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ

ସାମାନ୍ୟ ଜିଲାବି ପାଇଁ ଶେଷରେ ପିଟି ମାରିଦେଲେ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହାପୁରରେ ।

By Seema Mohapatra

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସାମାନ୍ୟ ଜିଲାବି ପାଇଁ ଶେଷରେ ପିଟି ମାରିଦେଲେ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହାପୁରରେ । ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଜୟ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6-7 ଜଣ ଲୋକ ଏତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଗଢମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଠାସୈନି ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ମାଗଣା ଜଲେବି ପାଇଁ ବିବାଦ

ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମୃତକ ସଞ୍ଜୟ କଶ୍ୟପ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ କିରାଣା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଣଜା ସଚିନ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନ ଚଳାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ରାଜବୀର ବୁଧବାର ସକାଳେ ସଚିନଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜବୀର ମାଗଣା ଜଲେବି ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଚିନ ଜଲେବି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାଜୀବ ଏବଂ ସଚିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜବୀର ସଚିନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ।

ସଞ୍ଜୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ

ସଚିନ ଏବଂ ରାଜବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ସଚିନଙ୍କ କାକା ସଂଜୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଜୟ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 45 ବର୍ଷିୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ତଳେ ପାକାଇ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିଚାଲିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା

ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ବୟାନ

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାଦର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

