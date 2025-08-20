Asia Cup: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ସନରେ ଖପ୍ପା ଭାଜି, ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇ କହିଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂହ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ହରଭଜନ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଁ ପରି ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ହରଭଜନ ସିଂହ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।

ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି।

ହରଭଜନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।

ତେଣୁ, ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦଳ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା।

ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଚୟନ ନ କରି ଏକ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହରାଇଛି।

ହରଭଜନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ

ହରଭଜନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବହୁତ ରନ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନାମ ଦଳରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନେବେ, ତାହା ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନାମ ଦେଖିନଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।’

