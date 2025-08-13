IND-PAK ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଭାଜି, କହିଲେ ଯବାନ ଘରକୁ ଫେରୁନାହାଁନ୍ତି ଆମେ କ୍ରିକେଟ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଆଉ ପାଣି ଏକା ସାଥୀରେ ବହି ପାରିବନି।
ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ମହତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ହରଭଜନ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହରଭଜନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ’ଣ ନୁହେଁ।
ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ଯେଉଁମାନେ ସୀମାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ସହିଦ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି।
ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ’ଣ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରିବା ନାହିଁ।
ହରଭଜନ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଣି ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉ।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଦେଶ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ଆସେ।
ଆମର ପରିଚୟ ଦେଶ ସହିତ, ଆମେ ଖେଳାଳି, ଅଭିନେତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ହେଉ। ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବା ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ।
ହରଭଜନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇମାନେ ସୀମାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ସହିତ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କ’ଣ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି।