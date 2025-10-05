ରୋହିତଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରେ ରାଗିଗଲେ ହରଭଜନ ସିଂ, ଗିଲଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି
ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନ ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଦଳର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗିଲଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହରଭଜନ ସିଂହ ରୋହିତଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ।
ହରଭଜନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରୋହିତ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ଭଲ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି। ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନଦେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ଯଦି ଆପଣ ରୋହିତଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଉଉ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି।
ଗିଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି: ହରଭଜନ
ହରଭଜନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଧଳା ବଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବହୁତ ଦୂର। ଶୁଭମନଙ୍କ ପାଖରେ ଙଊଓ ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି।
ମୁଁ ଶୁଭମନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଛଅରୁ ଆଠ ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ।
ମୁଁ ଶୁଭମନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିରାଶ। ରୋହିତ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି, ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ପରି ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ, ସେ ଅଧିନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ ଶୁଭମନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚାଲିବେ।