ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ହରଭଜନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆଉ ପାଇଲଟ୍ ଗାଡ଼ି କି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା!
ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଆପ୍ ସାଂସଦ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ ସରକାର ହଠାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଗରମାଗରମ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି । ପୂର୍ବତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ଦଳର କ୍ରିକେଟର ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ପଞ୍ଜାବରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ ଙ୍କ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ଘର ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗଦ୍ଦାର (ବିଶ୍ୱାସଘାତକ) ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ୯-୧୦ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ପାଇଲଟ ଗାଡିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏଇ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହରଭଜନ ସିଂହ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ସଂପର୍କରେ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ । ଏହି ମାମଲା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ଆପର ୧୦ରୁ ୭ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ।
ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ହରଭଜନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ କଳା କାଳୀରେ ଗଦ୍ଦାର ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ କଳା ସ୍ପ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଲେଖୁଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ ।