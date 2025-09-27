ASIA CUP 2025: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ! ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବେନି ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ସମେତ ୩ ଖେଳାଳି

ASIA CUP 2025: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ! ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବେନି ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ସମେତ ୩ ଖେଳାଳି
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ଦୁବାଇ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ଅପଡେଟ୍: ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କ୍ରାମପ୍ସ (ଆଘାତ) ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରାତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଉଭୟ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କ୍ରାମପ୍ସ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି।”
ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ୍ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯିଏ ଏକ ଛକା ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସର ୧୮ତମ ଓଭର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ତୃତୀୟ ବଲ୍ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛକା ମାରିଥିଲା।
ତିଲକ ଆହତ: ଏହି ଛକା ପରେ, ତିଲକ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ ଧରି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତିଲକ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର (୧୪୮)। ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ଆଘାତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୁସଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଓଭର ପରେ, ସେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ କରିନଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କ୍ରାମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଦଶମ ଓଭରରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।