”ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଫିଟ୍ ନୁହଁନ୍ତି” ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଲେ କାହିଁକି ୨ଟିଯାକ ସିରିଜରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଡ଼ିଲେ ବାଦ୍

”ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଫିଟ୍ ନୁହଁନ୍ତି” ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଲେ କାହିଁକି ୨ଟିଯାକ ସିରିଜରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଡ଼ିଲେ ବାଦ୍
ଅହମଦାବାଦ: ବିସିସିଆଇ ଶନିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଭୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି, “ସେ (ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିବେ ତାହା ଆମେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବୁ। ସେ CoE (ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ) କୁ ଯିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ।”
କାହିଁକି ଦିନିକିଆରେ ମିଳିଲାନି ଜାଗା
ଅଗରକର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ବହୁତ ନିକଟତର, କିନ୍ତୁ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ରୋହିତ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ। ତା’ପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଅଛନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ କେତେ ଭଲ ଖେଳାଳି। ତିଲକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିକଟତର। ଆମକୁ କେବଳ 15 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଏହା ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ। ଏହା ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ।”
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ
ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ବୁମରାହଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସର୍ବଦା ଏକ ରଣନୀତି ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଆମେ କରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମକୁ ଦଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କ’ଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ। ଆମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନୁହେଁ, ବରଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ।”