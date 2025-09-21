ଆରମ୍ଭରୁ ପଡ଼ିଲା ୱିକେଟ. ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବଲରେ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦା ହେଲେ ପାକ୍ ଖେଳାଳି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ କଲେ କମାଲ 

ଆରମ୍ଭରୁ ପଡ଼ିଲା ୱିକେଟ. ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବଲରେ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦା ହେଲେ ପାକ୍ ଖେଳାଳି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ କଲେ କମାଲ
ଓପନର୍ ଫଖର ଜମାନ୍ ଆଉଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାଲିଛି ଭାରତ- ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର। ଆରମ୍ଭ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନର ୱିକେଟ୍। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବଲରେ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦା ହେଲେ ପାକ୍ ଖେଳାଳି।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ଓପନର୍ ଫଖର ଜମାନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୯ ବଲ୍ ରୁ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ୨.୩ ଓଭରରେ ୨୧ ରନ୍ ପଛରେ ଅଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଓଭରରେ ୧୭ ରନ୍ କରିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୬ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୁମରା ୧୧ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।