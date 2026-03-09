ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଏତିକି ବର୍ଷ, ତା’ରି ଭିତରେ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ କପ୍

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଜିତ ପରେ ଆଉ ୧୦ଟି ଆଇସିସି ଖିତାବ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

By Jyotirmayee Das

Hardik Pandya: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଗ୍ ଅଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି । ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କେତେ ଆଇସିସି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ପଡ଼ିଆରେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଫାଇନାଲରେ ୧୩ ବଲ୍ ରୁ ୧୮ ରନ୍

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଚାନକ…

ଯୁଦ୍ଧ ଧୁଆଁରେ ଇରାନରେ ଖେଳିଗଲା କଳା ବାଦଲ;…

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ସେ ୧୩ ବଲ୍ ରୁ ୧୮ ରନ୍ ର ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମାର୍କଚାପ୍‌ଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ମୁଁ ଆହୁରି ଦଶଟି ICC ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହେଁ

ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳିବାକୁ ଆହୁରି ଦଶ ବର୍ଷ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସେ ଏହି ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ଦଶଟି ICC ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତ ଏବେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି।

ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଜିତିବା ଏବଂ ବିଜୟ ପରେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ତାହା ଏହି ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲା।

ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଇଚ୍ଛା

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ବିଜୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ହାରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୧୯ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଚୁପଚାପ୍ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା ।

You might also like More from author
More Stories

“ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଚାନକ…

ଯୁଦ୍ଧ ଧୁଆଁରେ ଇରାନରେ ଖେଳିଗଲା କଳା ବାଦଲ;…

(Video)ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ମୁହଁ;…

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର…

1 of 28,240