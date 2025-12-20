ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେନି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ! କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନହୋଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ
ଆଗାମୀ ODI ସିରିଜ୍ ରୁ ବିଦା ହେଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁମରାହ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହରାଇ ପାରନ୍ତି।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଖେଳିବେ ନାହିଁ:
ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି କି, “ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବୁମରାହଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଅଛି। ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦିଆଯାଇପାରେ।”
“କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର କେଉଁ ଫର୍ମାଟରେ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଖେଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଧିକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ।”
ସୂତ୍ରଟି କହିଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଉଟ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ପରିଚାଳନାର ସମାନ ମନୋଭାବ ରହିଛି। ସେ ଏସିଆ କପରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଫିଟନେସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପରିଚାଳନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବୁମରାହ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ଦଳର ଦୁଇଜଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଖେଳ ଫିଟନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ବରୋଦା ପାଇଁ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରନ୍ତି।
ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଭଦୋଦରା, ରାଜକୋଟ ଏବଂ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯିବ।