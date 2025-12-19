IND vs SA 5th T20 ପାଇଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ମାହିକା…
IND vs SA 5th T20 ପାଇଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
Hardik Pandya: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୫ମ ଟି-୨୦ ଖେଳାଯିବ । ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଗୁରୁବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିରା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାହିକା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଃଖି ଥିଲେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମାହିକା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମାହିକାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ବିମାନବନ୍ଦର ଛାଡିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିଛି ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦଳ ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବସ୍ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାହିକାଙ୍କୁ କାର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ମାହିକା କାରରେ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାରେ ସେ ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ।
ମାହିକା ଶର୍ମା କିଏ: ଭାରତୀୟ ମଡେଲ ମାହିକା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍: ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ହାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ୨-୨ ଡ୍ର ହେବ। ଭାରତ କଟକ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା।