ପାଣ୍ଡ୍ଯାଙ୍କ ବୋବାଲ୍ ରେକର୍ଡ! ଗୋଟିଏ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିଲେ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ୍, ୨୩ ରନ୍ କଲେ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ଯ…
ସେମିଫାଇନାଲ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଣ୍ଡ୍ଯା
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨୩ ରନ୍ କରି ସେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ କାଟିପାରିବେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି୨୦ରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୩୬ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୨୪୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେଏଲ ରାହୁଲ ୭୨ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୨୬୫ ରନ୍ ସହିତ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୨୩ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ।
ଭାରତ ତରଫରୁ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ହିଟ ମ୍ଯାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୫୯ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୪,୨୩୧ ରନ କରିଛନ୍ତି। ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କୋହଲି ୧୨୫ ମ୍ୟାଚରେ ୧୩୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ୪,୧୮୮ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୩,୨୬୧ ରନ ସହିତ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏବେ ପାଣ୍ଡ୍ଯାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ରହିଛି: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି। ସେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୭୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ରେ ପ୍ରମୁଖ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ସେତେଟା ଭଲ ଖେଳି ପାରି ନଥିଲେ। ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାସହ ଚାରି ଓଭରରେ ୪୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।