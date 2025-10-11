Hardik Pandya; ୯ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିିୟରରେ କେତେ କୋଟିପତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ସହ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟାର ସଉକ୍‌, ଖେଳାଳିଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ କେତେ

Hardik Pandya; ୯ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିିୟରରେ କେତେ କୋଟିପତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ସହ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟାର ସଉକ୍, ଖେଳାଳିଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ କେତେ
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଡ୍ୟାସିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୧୧) ତାଙ୍କର ୩୨ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ତାରକା ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଛୋଟ ସହରର ପୁଅରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ₹୯୧ ରୁ ₹୯୮ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୧.୯୮ ବିଲିୟନ) ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ BCCI ଚୁକ୍ତିନାମା, IPL ଦରମା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲର ପ୍ରତିଫଳନ। ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଏବଂ କାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ A-ଗ୍ରେଡ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବାର୍ଷିକ ₹5 କୋଟି (50 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ଆୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ବୋନସ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସର୍ବଦା IPLରେ ଅଧିକ ଚାହିଦାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ 2025 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ₹16.35 କୋଟି (16.35 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର IPL ରୋଜଗାର ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।
ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
କ୍ରିକେଟ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁନା ଖଣି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଗଲ୍ଫ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡ୍ରିମ11, ବୋଟ୍, ଓପୋ, ଜିଲେଟ୍, ଆମାଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସହିତ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତି ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹2 ରୁ ₹3 କୋଟି (20 ନିୟୁତ ରୁ 30 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ନିଅନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ କେବଳ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଆଇକନ୍ କରିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କ କାର ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏକ ପୁରୁଣା ରୋଲ୍ସ-ରଏସ୍, ଏକ ମର୍ସିଡିଜ୍-ଏଏମ୍ଜି ଜି୬୩, ଏକ ପୋର୍ସେ କାୟେନ୍ ଏବଂ ଏକ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଅଛି।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରତି ₹୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ରିଶା ମିଲ୍ RM ୫୬-୦୩ ବ୍ଲୁ ନୀଳ ନୀଳ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି (ପ୍ରାୟ ୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର)। ତାଙ୍କର ଏକ ରୋଲେକ୍ସ ଡେଟୋନା ଏବଂ ଏକ ଅଡେମାର୍ସ ପିଗୁଏଟ୍ ରୟାଲ୍ ଓକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି।