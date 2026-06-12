ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ଛୁଟି! ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ଏହି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବୟାନ

ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି କାହିଁକି ବୟାନ ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ୨୦୨୭ ବର୍ଷର ଶେଷ ୬ ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାଞ୍ଚଟି ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଜୁନ୍ ୧୩ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ବହିଷ୍କାର ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର କାରଣ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

IPL ୨୦୨୬ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ରାଇନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ପାଇବା ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ୍:

ଜିଓଷ୍ଟାର ଶୋ’ରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ସୁରେଶ ରାଇନା କହିଛନ୍ତି, “ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଆଘାତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।”

ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିୟମିତ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ରାଇନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବଦଳ ଭାବରେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ରାଇନା କହିଲେ ଯେ ନୀତିଶଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଆଇପିଏଲରେ ସେ ଭଲ ଗତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଥିଲେ। ଦଳ ପରିଚାଳନାକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ODI ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି:

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରଠାରୁ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧,୯୦୪ ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୯୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

KG ରୁ PG ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ମାଗଣା! ଓଡ଼ିଶା…

ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହି…

1 of 9,424