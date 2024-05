KKR ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା : Playing-11ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅଦିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧କୁ ନେଇ ସେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ । ରୋହିତଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ନାବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ତେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ରୋହିତ-ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନେତୃତ୍ୱ’ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଦଳକୁ ୫ ଥର ଚମ୍ପିଆନ୍ କରାଇଥିବା ରୋହିତ ଚଳିତ ସିଜନର ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜ ନେତୃତ୍ୱ ହରାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଦିନାୟକ ପଦ ଦେଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ । ଏହାପରେ ଆଜି କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋହିତ । ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଭୂି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କିମ୍ବା ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ । ତେବେ ଏହା ମୁମ୍ବାଇର ନୂଆ ରଣନୀତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

Ready to take on Kolkata's finest 🔥

Naman Dhir is 🔙 in starting XI for #MIvKKR 💪#MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians | @Dream11 pic.twitter.com/yuAar2BySU

