ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ନୂଆ ଲୁକକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌ର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ନୂଆ ଲୁକ୍‌ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ନୂଆ କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତିରୁମାଲାର ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମହିକା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ‘ସୁପ୍ରଭାତମ ସେବା’ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମୟର ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ କାହିଁକି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ , ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିରରେ କେଶ ଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ କେଶ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍‌ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଏହା ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ।

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍‌ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କେବେ ପୁଣି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବେ, ଏହା ଉପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।

 

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପିଠି ଓ ଜଙ୍ଘରେ ଆଘାତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଓ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା।

ନିକଟରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିସିସିଆଇ (BCCI)ର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (CoE)ରେ ନିଜର ଫିଟନେସ୍‌ ରିହାବ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସୀମିତ ଓଭର୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ ଖେଳିବ। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଗଲ୍‌ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରୁ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ (WTC) ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦୌଡ଼ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।

 

 

You might also like More from author
More Stories

ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା +୩ କଲେଜ ଆଡମିଶନ୍‌…

ବର ଠିଆ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପରେ; କନିଆଁ ଆସିଲା…

୩ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷା…

ପ୍ରେମରେ ହେଉଥିଲେ ଉବୁଟୁବୁ; ଗାଁ ଲୋକେ ଧରି…

1 of 30,513