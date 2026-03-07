(Video)ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖା କରେଇଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, କାହିଁକି ଚିଡି଼ଗଲେ ହେଡ୍ କୋଚ୍

(Video)ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖା କରେଇଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

By Jyotirmayee Das

Hardik Pandya: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୭ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବଲ ସହିତ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରବିବାର, ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର (୬ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅନେକ ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ବସ୍ ରେ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସେମାନଙ୍କ କାରରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ…

PM Kisan Yojana: ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ! ଏହି…

ଭିଡିଓରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମାହିକା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ମାହିକା ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପୁଅ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାହିକାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ସର୍ବିଆନ୍ ମଡେଲ ନତାଶା ଷ୍ଟାନକୋଭିକ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ସହ-ପାର୍ଟିନିଟି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ 

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେମିଫାଇନାଲ ସୁଦ୍ଧା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଆଠଟି ଇନିଂସରେ ୧୬୩.୧୧ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୧୯୯ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବଲ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଠଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋର ୨/୧୬।

 

You might also like More from author
More Stories

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ…

PM Kisan Yojana: ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ! ଏହି…

ଅଭିଷେକଙ୍କ କଟିବ ପତ୍ତା! ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ଟିମରେ…

ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର୍ କୁ ରାଜନେତା, କିନ୍ତୁ…

1 of 28,228