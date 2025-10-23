ନିଜଠୁ ୮ ବର୍ଷ ସାନ ମଡେଲ ସହ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରେ ରହୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ!
ସତରେ କ'ଣ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଯିଏକି ନିଜ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଖୋଲା ହାତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରିକେଟର ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ସାନ ମଡେଲ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁହେଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକାଠି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ପରସ୍ପର ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଏକାଠି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତ କେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ଲୁକ୍ ରେ।
ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି।
ଏପରି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ:
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଏବେ ଛୁଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁହେଁ ବେଳାଭୂମିରେ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି “ଧନ୍ୟ”। ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: କ’ଣ ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି?
ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ତୁମେ କ’ଣ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରେ ରହୁଛ?” ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛ, ଆଉ ସେଭିଂ କରୁଛ।”
ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।” ନିକଟରେ, ଏକ ଦୀପାବଳି ପାର୍ଟି ପରେ ଦୁହେଁ ସମାନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର କଥିତ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ସେମାନେ ଏକ କାରରେ ଏକାଠି ବାହାରି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁହେଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ମାହିକା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲାଲ ବନ୍ଧନୀ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କଳା ଟ୍ରାଉଜର ସହିତ ଏକ ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାଛିଥିଲେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିବାହ:
ମାହିକାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗାୟିକା ଜାସମିନ୍ ୱାଲିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ନତାଶା ଷ୍ଟାନକୋଭିକ୍ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।
ତିନି ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ସେମାନେ ଗୋଆରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ପରେ, ୨୦୨୪ ମସିହା ମେ ମାସରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସମାନ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ସହ-ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।