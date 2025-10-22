Hardik Pandya Comeback: ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏହି ସିରିଜରେ ଧମାଲ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍
କମବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ । ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ଏହି ସିରିଜରେ ଧମାଲ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ସେ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଏବେ, ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (CoE) ରେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ବିତାଇବେ। ଏହା ପରେ, ଦଳକୁ ଫେରିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଫେରିପାରନ୍ତି
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ, ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଫେରିପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ଆଘାତ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ରିହେବିଲିଟେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
32 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ CoEରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବିରତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ତାଲିମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୂଚିତ ହେଉଛି।
ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୀତାଂଶୁ କୋଟାକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ, ନୀତିଶଙ୍କୁ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ନିଷ୍କର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ପୂର୍ବରୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଆମେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ସେହି ଭୂମିକାରେ ଛାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେକୌଣସି ଟିମ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବ।