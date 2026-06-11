ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ! ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆରେ କେମିତି ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ?
ଧର୍ମଶାଳା ମୈଦାନ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଉପରେ ରହିବ।
IND vs AFG ODI Series : ଧର୍ମଶାଳା ମୈଦାନ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ ଉପରେ ରହିବ। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଛି ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ନିଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋମାଞ୍ଚର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ୧୧ କେମିତି ରହିବ।
କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପଡ଼ିଆକୁ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞ ଜୋଡି ହିଁ କରିବେ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତଥା ଫର୍ମରେ ଥିବା ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, କାରଣ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଏହି ଗସ୍ତର ଅଂଶବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୋହଲିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱ ବାମହାତୀ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଈଶାନ କିଷନ ସମ୍ଭାଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଈଶାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ।
ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ, ଈଶାନ ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହିଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଈଶାନ କିଷନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର-୩ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ।