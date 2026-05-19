ଦଳରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଦା? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୟନରେ ୫ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି…
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏହି ମାସରେ IPL ୨୦୨୬ର ଉତ୍ସାହ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। IPL ୨୦୨୬ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଜୁନ ୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୌହାଟିରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ODI ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚୟନ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହେବେ ବିଦା:
ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପିଠି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ IPL ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି।
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ, ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର।
ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ, ଶାମିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ:
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶାମିଙ୍କୁ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦଳ ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ।
ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାଡିକ୍କଲ:
ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସିଜିନରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ରେଡ-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ରନ କରିଥିବା ପାଡିକ୍କଲ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି।
ପନ୍ତ ODI ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବେ:
ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ODI ଦଳରୁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କେଏଲ ରାହୁଲ।
ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କିମ୍ବା ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ବାଛି ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ନିରବତା ତାଙ୍କୁ ODI ଦଳରୁ ବାଦ ଦେଇପାରେ।
ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୌକା:
ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭାରତର ODI ଦଳରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ IPL ୨୦୨୬ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।