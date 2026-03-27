IPL 2026: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଡ଼ପଣ! ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ଟାଫକୁ 10-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ ଦେଇ ରଖିଲେ ନିଜ କଥା

କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ଟାଫକୁ 10-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦେଲେ ଚେକ୍

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ରୁଚି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ  ସାଧାରଣଙ୍କ ନଜରରେ ଥାଆନ୍ତି।

ଏବେ ପୁଣିଥରେ ହାର୍ଦିକ ପଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦାନଶୀଳତା ଓ ବଡ଼ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିବା ହାର୍ଦିକ, IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁଙ୍କ ମନ ଜିତିନେଇଛି।

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ଟାଫକୁ 10-10 ଲକ୍ଷ ଉପହାର

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୱାନଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ଟାଫଙ୍କୁ ହାର୍ଦିକ ପଣ୍ଡ୍ୟା 10-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 10-11 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଏହି ଉପହାର ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

କାହିଁକି ଦେଲେ ଏହି ଟଙ୍କା?

ଏହି ଟଙ୍କା IPL ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, T20 ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦିକ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଅଧିକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନଥିଲେ।

କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ହାର୍ଦିକ

ସେତେବେଳେ ହାର୍ଦିକ ପଣ୍ଡ୍ୟା ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ନଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ପରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କ ତାଲିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ । ଯେଉଁ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସମସ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଭଉରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

