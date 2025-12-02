ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଲେ; ପଡିଆରେ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କଲେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ…

ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ପାଣ୍ଡ୍ଯା

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଗାମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଚି ସିରିଜରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ଯା। ଧୁଆଁଧାର ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବୋଲିଙ୍ଗରେ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନଙ୍କ ହୋଷ ଉଡାଇଲେ ପାଣ୍ଡ୍ଯା।

ଦୁଇ ମାସ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଫେରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ବରୋଦା ପାଇଁ ୭୭ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ବରୋଦାକୁ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ୭ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି।

ତାଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ବରୋଦା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୪୨ ବଲ୍ ରେ ୭୭ ରନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ ଖେଳି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କ୍ରିଜକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ ଅଛନ୍ତି।

ସେ ଚାରି ଓଭର ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଭଲ ଖେଲିଲେ ହୁଏତ ପାଣ୍ଡ୍ଯା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଭାରୀ ପଡିଥିଲେ:

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ ୨୨୨ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୯ ବଲ୍ ରେ ୫୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

ବରୋଦା ପକ୍ଷରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୫୨ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଅନମୋଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ୬୯ ରନ୍ ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନମନ ଧୀର ମଧ୍ୟ ୩୯ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।

୨୨୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ବରୋଦା ୯୨ ରନରେ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।

ସେ ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୭୭ ରନ କରିଥିଲେ। ୧୮୩.୩୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ଚାରିଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

