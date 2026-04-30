“ମୋର ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି”… MIର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
MIର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ୪୧ ତମ ମ୍ୟାଚରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ; ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଶତକ (୧୨୩) ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ୨୪୩ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ MI ଏହି ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ।
ମ୍ୟାଚ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଥିଲେ, “ମୋର ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହେଲେ, ଆମେ ଆମର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ।”
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ କାକର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା; ସେମାନେ କେବଳ କିଛି ଭଲ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଖରାପ ବଲ ପକାଇଥିଲୁ।”
“ମୁଁ ଆଜି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି। ୨୪୪ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ବିଷୟରେ, ମୋର ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ତିନୋଟି ବଲ୍ ବ୍ୟତୀତ, ମୁଁ ମୋର ବୋଲିଂକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି।”
ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ:
ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅନେକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲା; ଯଦିଓ କିଛି କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଯଦି ସେହି କ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସିଜିନ୍ କିଛିଟା ଏହିପରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅ ତେବେ ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ।”
“ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଭାବରେ, ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନାହୁଁ।”
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ମାଲିକ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ। ଆଶା କରୁଛି, ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇବୁ।”
ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହୁଁ; ହେଲେ, ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିରାଶାଜନକ ହୋଇଥାଏ।”
ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ପରାଜୟ। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ୦.୭୮୪ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏବେ ମୋଟ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ବାକି ସମସ୍ତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ।