“ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହ”, ଖୋଲାଖୋଲି ନିଜ ମନ କଥା କହିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ପୁରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ମାହିକାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ୱୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରବିବାର, ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅମର ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।

ଏହି ବିଜୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ବିଜୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚୁମ୍ବନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ “ଶ୍ରୀମତୀ” ଶବ୍ଦଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମାହିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର “ଶ୍ରୀମତୀ” ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ ଉଭୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ନଅଟି ଇନିଂସରେ ୨୧୭ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନଅଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଖେଳିବି ତାହା ଜିତିବି। ଏହି ଟ୍ରଫି ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ମୁଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଚୁପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେବେଠାରୁ ମାହିକା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜିତି ଆସୁଛି।”

ମାହିକା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିଜୟକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ।

