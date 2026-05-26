MIକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା! CSKରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଖେଳାଳି

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା! CSKରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଖେଳାଳି
Hardhik Pandya: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ‘ଟ୍ରେଡିଂ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସରେ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ ଏହି ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ CSK ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ CSK ରେ ସାମିଲ ହେବାର ହିଣ୍ଟ୍!
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚଳିତ ସିଜନରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇସାରିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରୀ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମୟ ‘୦୭:୦୭’ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ‘୦୭’ ନମ୍ବରକୁ CSK ର ସବୁଠାରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ହିଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା MI ଛାଡ଼ି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ ଗୁଜବକୁ କଲେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର
ନିକଟରେ CSK ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମାଥିଶା ପଥିରାନାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀର ସେହି ’୦୭:୦୭′ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ CSK ରେ ମାଥିଶା ପଥିରାନା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ।
ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମାଥିଶା ପଥିରାନା, ୦୭:୦୭ ଏବଂ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ। ଓପନିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ଫିନିସିଂରେ ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ୦୭:୦୭ (ହାର୍ଦ୍ଦିକ) ରହିବେ। ଜେମି ଓଭରଟନ ଏବେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।’
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନଜର
ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଭଳି ଦଳ ଏବେ ଜଣେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଭାବି ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ତଥା ଅଧିନାୟକ ଖୋଜୁଛି। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି।