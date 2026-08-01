IPL ୨୦୨୭ରେ ହେବ ବଡ଼ ଗୋଲମାଲ୍, MI ନୁହେଁ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ଡିଲ୍
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା CSKକୁ ଯିବେ? ଟ୍ରେଡ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିନଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳ ସହ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସହ ତାଙ୍କର ଡିଲ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା: ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳି ବିନିମୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଦଳରେ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଥିଲା।
ସେଥିରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଖଲୀଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ସହମତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା CSK କୁ ଯିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ୨ଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଟିମ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ବୋଜ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।