ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବିଦା ହେବେ କି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା? ପ୍ରଥମେ ଅନଫଲୋ ତା’ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସପେନ୍ସ
Hardik Pandya: IPL ୨୦୨୬ରୁ ବିଦା ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ । RCB ବିପକ୍ଷରେ MIର ପରାଜୟରେ ଦଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟାଇଟଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ସତରେ ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି।
IPL ୨୦୨୬ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିପାରି ନଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ ଅବଦାନ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନଫଲୋ କରିବା ଖବର ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ MIକୁ ଅନଫଲୋ କରିବା ପଛର ସତ୍ୟ କ’ଣ
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ’ଣ? ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ଜଡିତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମେ’ ୨ ତାରିଖରେ IPL ୨୦୨୬ର ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେତେକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡିଲ୍ କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ଥର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନଫଲୋ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ MIକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ IPL ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେମାନେ ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳକୁ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ସେ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର ୨୦.୮ ହାରରେ ମାତ୍ର ୧୪୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି । ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ୧୧.୯ ରନ୍ ରହିଛି । ଯାହା ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।