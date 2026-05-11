MI ଟିମରେ ଆନ୍ତରିକ କନ୍ଦଳ; ଏବେ ରୋହିତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ!
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରେ ସେ ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନଫଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
IPL 2026 : ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତରିକ କନ୍ଦଳ ଖବର ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲଗାତାର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ MI ଟିମ୍ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ଚାଲିନାହିଁ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନଫଲୋ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଦାବିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନଫଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ MI, ପରେ ରୋହିତ–ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ କଲେ ଅନଫଲୋ
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଲା, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଦାବି କଲେ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନଫଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣିଥରେ MI କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫଲୋଇଂ ଲିଷ୍ଟରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନାମ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦର ଗୁଜବ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିବାବେଳେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା MI କୁ ଅନଫଲୋ କରିବା ଖବର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଭଳି କାମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବେ ୧୫୧ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନାମ ରହିଛି।
ଫଲୋଇଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରୋହିତ–ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ
ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଏକ ନୂଆ ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫଲୋଇଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ।
IPL 2026 ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦଳ ଏବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। RCB ବିପକ୍ଷରେ ୨ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟିମ୍ IPL 2026 ରୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳର ଆହୁରି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ ବାକି ରହିଛି।