(video) ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ରାଗିବା ବଦଳରେ ଖୁସି ହୋଇ ନାଚିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ କଲେ ଗେଲ
ନିଜ ଓ୍ୱିକେଟରେ ନିଆରା ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗୁରୁବାର ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି (SMAT) ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖେଳାଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ତ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ କେବେ ନିଜ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ଗଲା ପରେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଖୁସି ହୋଇ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବାର ଘଟଣା ପ୍ରାୟ କେବେ କେହି ଦେଖିନଥିବେ।
ହେଲେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟର ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ନୋଇ ବରୋଦା ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଗିବା କିମ୍ବା ନିରାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହସିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଏହି ଅନନ୍ୟ ଘଟଣାଟି କିପରି ଘଟିଲା:
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ, ବରୋଦା ଟିମ୍ ୭୪ ରନର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ଦଳ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ୬୯/୧ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ବିଷ୍ଣୋଇ ଅଫ୍-ଷ୍ଟମ୍ପରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ବଲ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସିଧା ତଳେ ମାରି ବାଉଣ୍ଡାରୀ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ବଲକୁ ଭୁଲ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ କ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧୦ଟି ବଲରୁ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଷ୍ନୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ ଏକ ହାଇ-ଫାଇଭ୍ ଦେଲେ, ଏବଂ ବିଷ୍ନୋଇ ନିଜେ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ର ସ୍ଥିତି:
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବରୋଦା ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକୁ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ମାତ୍ର ୭୩ ରନ୍ ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ବରୋଦାର ବୋଲରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିନଥିଲେ। ଯୁବ ବୋଲର ରାଜ ଲିମ୍ବାନି ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରସିକ ସଲାମ ଏବଂ ଅତିତ ଶେଠ ଭଲ ଲାଇନ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ବଜାୟ ରଖି ଗୁଜରାଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଦଳକୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଥିଲେ।
ଜବାବରେ ବରୋଦା ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଓପନର ଶଶାଙ୍କ ରାୱତ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସୋଲାଙ୍କି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର ୬.୪ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
A Cute moment between Hardik pandya and Ravi Bishnoi
Ravi got the wicket of hardik 10(6) pandya in smat today
Gujrat was allout for 73 and baroda chased it with 8 wickets in hand
Ravi took both wickets after taking 3/13 in last game pic.twitter.com/FR9s8EV3h8
— Sawai96 (@Aspirant_9457) December 4, 2025
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦଳକୁ ଜିତାଇଲା:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ୭୭ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ସହିତ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇଥିଲେ।
ଏହା ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ SMAT ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏବେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।