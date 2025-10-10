(VIDEO) Hardik New Girlfriend: ଏହି କୋଟିପତି ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍, କରୱା ଚୌଥରେ ଏକାଠି ଆସିଲେ ନଜର
ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି କୋଟିପତି ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ହାସିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦିଲ୍, କରୱା ଚୌଥରେ ନଜର ଆସିଲେ ଏହି ଯୋଡ଼ି । ଜାଣନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକା କିଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ନୂତନ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ନିକଟରେ, ସେ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂତନ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ସେହି କାରରେ ବସାଇ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କରୱା ଚୌଥ 2025 ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବେ ସମସ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ନୂତନ ପ୍ରେମିକା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…
So this is Hardik Pandya’s rumored new girlfriend? 👀 What’s her name though? 🤔#HardikPandya pic.twitter.com/US8n2FHZaq
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକା କିଏ?
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକା ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣି। ହଁ, ଆପଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ ଅପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜବ ଉଠିଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ମାହିକା ଶର୍ମା, ପେଶାରେ ଜଣେ ମଡେଲ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମାହିକାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ହୋଇଛି । ଏବଂ ପରେ ଇକୋଲୋମିକ୍ସ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ମାହିକା ଶର୍ମା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ମାହିକା ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୱା ଚୌଥ ଅବସରରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭିଡିଓର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭିଡିଓଟିରେ କ’ଣ ବିଶେଷ ଅଛି?
ଭିଡିଓରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେବଳ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନୂତନ କାରର ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ବିମାନବନ୍ଦରର ଜଣାପଡୁଛି, ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନୂତନ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 3.2 କୋଟି (US$3.2 ନିୟୁତ)। ନତାଶା ଷ୍ଟାନକୋଭିକଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗାୟିକା ଜାସ୍ମିନ୍ ୱାଲିଆଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।