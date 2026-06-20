ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା; ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରୁ ଆସିବେ ଜୟସ୍ୱାଲ!

ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଗତ ୩ଟି ସିଜନ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟ ଅଛଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଓ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇପିଏଲ୍ (ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍) ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚକିତ କଲାଭଳି ଟ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ; ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଅଦଳବଦଳକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏନେଇ ଦୁଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କିମ୍ବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ।

ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଗତ ୩ଟି ସିଜନ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟ ଅଛଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଓ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ତମତ୍କାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତର ତାରକା ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୧.୪୩ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟାଟିଂରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କେବଳ ୨୦୬ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୫୨.୫୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୪୨୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା,…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ହୁଏ, ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଓପନର ମିଳିଯିବେ। ଯେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିନାୟକ ଓ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସାଥ୍ ମିଳିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହମତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହେବା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖବରକୁ କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍।

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା,…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପ୍ଲେଇଂ ଏଲେଭେନ୍‌ରେ…

1 of 2,963