Delete ହେଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦେଖାଉଛି ‘ପେଜ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍’, ଚିନ୍ତାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ
Hardik Pandya: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଦଳରେ ଏବେ ‘Sorry, this page isn’t available’ ବୋଲି ଲେଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗାୟବ ହେବାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି।
ଏହା କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ବା ଗ୍ଲିଚ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଣି ଫେରିଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେବେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କର ୪୦ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗାୟବ ହୋଇଥିଲା
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରନ୍ ମେସିନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କୋହଲିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗାୟେବ୍ ହେବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୋହଲିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଣି ଫେରିଆସିଥିଲା।
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ସିଜନରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଟିମ୍ ସିଜନର ୧୪ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୪ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟିମ୍ର ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।