ଦଳରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ଖେଳିବେ ଏହି ଖେଳାଳି, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧!
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବ BCCI।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବାରୁ, BCCI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆହତ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏହି ସିରିଜ୍ ର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ଚୟନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍:
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାତ୍ରା କରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଫେରିପାରନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫେରିପାରନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି।
ODIରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଇନିଂସ ଓପନ କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଗିଲ୍ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି।
ବିରାଟ କୋହଲି ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଯିଏ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ ରହିବେ, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳ:
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ।
ଭାରତ vs ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍:
ନଭେମ୍ବର ୩୦ – ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ (ରାଞ୍ଚି)
ଡିସେମ୍ବର ୩ – ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ (ରାୟପୁର)
ଡିସେମ୍ବର ୬ – ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ (ବିଶାଖାପାଟଣା)