(Video) କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଇମାମଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ? ମ୍ୟାଚ ପରେ କହିଲେ ସତ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ରୋହିତ ସେନା । ପାକିସ୍ତାନର ୧୯୨ ରନର ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ମାତ୍ର ୩୦.୩ ଓଭରରେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଭାରତ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଇମାମ ଉଲ ହକ୍ ଙ୍କ ୱିକେଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଇମାମଙ୍କ ଶିକାର ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବଲ ସହ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ସହ ଗୁଣି କରିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ସତ କହିଛନ୍ତି ଉପ-ଅଧିନାୟକ ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ କିଛି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତେବେ ଏ ନେଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କିଛି ଅଲଗା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ ପରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଲ ସହ ମୁଁ କୌଣସି ଗୁଣି କରି ନଥିଲି, କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ପଢି ନଥିଲି । ବରଂ ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ।

